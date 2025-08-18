Avião com Lauana Prado e equipe precisa fazer pouso de emergência
Cantora relata susto, mas confirma que todos estão bem
Na manhã desta segunda-feira, 18, o avião com Lauana Prado decolou por volta das 9h30 de Anápolis com destino a Sorocaba. Cerca de 20 minutos após a decolagem, a porta da aeronave abriu inesperadamente, gerando boatos de que o avião teria caído.
Para mais detalhes sobre este incidente e as declarações de Lauana Prado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
