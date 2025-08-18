Avião com Lauana Prado e equipe precisa fazer pouso de emergência Cantora relata susto, mas confirma que todos estão bem Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lauana Prado (Foto: Instagram) Feed TV

Na manhã desta segunda-feira, 18, o avião com Lauana Prado decolou por volta das 9h30 de Anápolis com destino a Sorocaba. Cerca de 20 minutos após a decolagem, a porta da aeronave abriu inesperadamente, gerando boatos de que o avião teria caído.

Para mais detalhes sobre este incidente e as declarações de Lauana Prado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Virginia Fonseca responde se já beijou na boca após se divorciar de Zé Felipe

Lorena Maria e MC Daniel celebram 6 meses do filho em casas separadas; veja

Influenciadora teen Antonela Braga revela que não pretende fazer faculdade pública; saiba o motivo