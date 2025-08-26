Logo R7.com
Bárbara Evans vive momentos de tensão com filha após acidente doméstico

Influenciadora relata susto e desespero ao saber que Ayla se machucou em casa

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Na manhã desta terça-feira, 26, Bárbara Evans, de 34 anos, passou por momentos de grande preocupação. Sua filha Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro, sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento no queixo e precisou de atendimento médico. De acordo com a influenciadora, a menina caiu dentro de casa, pouco antes de ir para a escola, e o pai decidiu levá-la ao posto de saúde sem acordar a mãe.

