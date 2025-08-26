Bárbara Evans vive momentos de tensão com filha após acidente doméstico Influenciadora relata susto e desespero ao saber que Ayla se machucou em casa

Na manhã desta terça-feira, 26, Bárbara Evans, de 34 anos, passou por momentos de grande preocupação. Sua filha Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro, sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento no queixo e precisou de atendimento médico. De acordo com a influenciadora, a menina caiu dentro de casa, pouco antes de ir para a escola, e o pai decidiu levá-la ao posto de saúde sem acordar a mãe.

Para mais detalhes sobre essa situação angustiante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: