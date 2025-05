Bella Ramsey parou de crescer? Especialista explica Após ataques sobre sua aparência em The Last of Us, pediatra explica como funciona o crescimento na adolescência — e por que essas... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bella Ramsey (Foto: Reprodução) Feed TV

Após enfrentar uma onda de críticas nas redes sociais, Bella Ramsey, estrela de The Last of Us, virou alvo de comentários cruéis. Parte do público questionou se a atriz “cresceu o suficiente” para interpretar sua personagem mais velha na nova temporada. Mas afinal, isso faz algum sentido? Existe algo de errado com seu desenvolvimento?

Para entender melhor essa situação e as explicações do especialista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Filha de Bia Miranda recebe presente de luxo; saiba o que

Gretchen fala sobre rejuvenescimento íntimo e harmonização peniana do marido: “A menina tá nova”

Juliette precisará de cirurgia após sofrer microfratura no nariz? Entenda