Bia Miranda se pronuncia após prisão de Gato Preto e acidente em São Paulo
Influenciadora assume responsabilidade pelo prejuízo e relata detalhes do episódio
Nesta quarta-feira, Bia Miranda se manifestou nas redes sociais após a prisão de Gato Preto, que aconteceu horas depois de os dois se envolverem em um acidente com uma Porsche na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A influenciadora garantiu que arcará com o prejuízo do outro motorista e que cuidará da situação do namorado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre o ocorrido!
