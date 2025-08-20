Bia Miranda se pronuncia após prisão de Gato Preto e acidente em São Paulo Influenciadora assume responsabilidade pelo prejuízo e relata detalhes do episódio Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda (Foto Redes Sociais) Feed TV

Nesta quarta-feira, Bia Miranda se manifestou nas redes sociais após a prisão de Gato Preto, que aconteceu horas depois de os dois se envolverem em um acidente com uma Porsche na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A influenciadora garantiu que arcará com o prejuízo do outro motorista e que cuidará da situação do namorado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre o ocorrido!

Leia Mais em Feed TV:

VÍDEO: Bia Miranda e Gato Preto apareceram com bebidas alcoólicas antes do acidente

Veterana da TV é morta pelo próprio filho; saiba detalhes

Esposa de Zezé, Graciele Lacerda rebate críticas sobre roupa da filha no batizado: “Tem um significado”