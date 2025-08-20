Logo R7.com
Bia Miranda se pronuncia após prisão de Gato Preto e acidente em São Paulo

Influenciadora assume responsabilidade pelo prejuízo e relata detalhes do episódio

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Bia Miranda (Foto Redes Sociais) Feed TV

Nesta quarta-feira, Bia Miranda se manifestou nas redes sociais após a prisão de Gato Preto, que aconteceu horas depois de os dois se envolverem em um acidente com uma Porsche na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A influenciadora garantiu que arcará com o prejuízo do outro motorista e que cuidará da situação do namorado.

