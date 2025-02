Bil Araújo e Lipe Ribeiro se enfrentam em desafio de futevôlei Conhecidos por suas participações em diversos reality shows, influenciadores mostrarão suas habilidades como atletas na próxima edição... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h28 ) twitter

Lipe Ribeiro e Bil Araújo (Foto: Reprodução)

Bil Araújo e Lipe Ribeiro são rostos conhecidos pelo público que ama acompanhar por reality show. Após as passagens por programas de grande audiência – como A Fazenda – ambos encontraram no futevôlei uma paixão em comum e decidiram deixar a amizade de lado para se enfrentarem na próxima edição do LSK Cup, em fevereiro, e decidir na areia quem é o melhor na modalidade.

Não perca a chance de acompanhar esse emocionante confronto! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

