Bruna Biancardi enfrenta "perrengue chique" para comer macarrão instantâneo com Neymar Influenciadora percorre mansão no frio para buscar miojo e compartilha o momento divertido nas redes sociais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h59 )

Bruna Biancardi (Foto: Instagram) Feed TV

Bruna Biancardi, de 31 anos, protagonizou uma situação engraçada na madrugada desta terça-feira (12). Com vontade de comer macarrão instantâneo, a influenciadora foi até a cozinha e percebeu que o alimento estava do outro lado da mansão. Enfrentando o frio, colocou um cobertor nas costas e foi atrás do macarrão. Veja o vídeo no final da matéria.

