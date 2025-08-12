Bruna Biancardi enfrenta “perrengue chique” para comer macarrão instantâneo com Neymar
Influenciadora percorre mansão no frio para buscar miojo e compartilha o momento divertido nas redes sociais
Bruna Biancardi, de 31 anos, protagonizou uma situação engraçada na madrugada desta terça-feira (12). Com vontade de comer macarrão instantâneo, a influenciadora foi até a cozinha e percebeu que o alimento estava do outro lado da mansão. Enfrentando o frio, colocou um cobertor nas costas e foi atrás do macarrão. Veja o vídeo no final da matéria.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa divertida aventura!
Leia Mais em Feed TV:
