Bruna Biancardi revela que não fará festa de aniversário para Mavie; saiba motivo Influenciadora, grávida de Neymar, diz o que o casal pretende fazer para comemorar os 2 anos da primeira filha O conteúdo Bruna Biancardi... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h38 )

Bruna Biancardi, Neymar e Mavie (Foto: Instagram) Feed TV

Na manhã desta quarta-feira (2), Bruna Biancardi revelou os seguidores que, ao contrário do ano passado, não está planejando uma festa de aniversário para Mavie, sua filha com Neymar. A influenciadora, que espera a segunda filha com o jogador, falou abertamente sobre os novos planos para celebrar os 2 anos da primogênita, que faz aniversário em outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

