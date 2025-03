Bruna Marquezine exibe mini biquíni em camarote na Sapucaí Após brilhar na maior premiação do Cinema do mundo, atriz escolhe look verde com 4 mil paetês para marcar presença na festa do Rio... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Marquezine (Foto Reprodução Instagram)

Bruna Marquezine marcou presença no Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 4/3, e escolheu um look verde deslumbrante, selecionado pelo stylist Pedro Sales. A atriz, que acaba de voltar do maior premiação de Cinema do mundo, onde marcou presença neste último domingo, posou mostrando seu visual e bebendo uma latinha de Guaraná Antarctica, marca da qual é embaixadora, antes de cair na folia no Carnaval da Sapucaí. Veja foto abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Teaser de Shrek 5 não empolga fãs com novo estilo de animação; veja críticas

Arthur Aguiar celebra 36 anos e reflete sobre sua trajetória: “Sou grato a Deus por tudo”

Após desentendimento no Carnaval, Tony Salles pede desculpas publicamente à Daniela Mercury