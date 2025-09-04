Brunna Gonçalves celebra 1 ano da descoberta da gravidez com nova foto de Zuri
Filha da dançarina e Ludmilla completa quatro meses em setembro e encantou seguidores com registros inéditos
Brunna Gonçalves, de 33 anos, publicou nesta quinta-feira (4) novas imagens de Zuri, filha da dançarina com a cantora Ludmilla. A bebê nasceu em maio de 2025, e a data marca um ano desde que Brunna e Ludmilla descobriram que seriam mães pela primeira vez.
