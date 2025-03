Brunna Gonçalves expõe desejo de grávida: ‘Boca aguando’ Dançarina compartilha desafios da reta final da gravidez e reforça cuidados com a saúde da filha O conteúdo Brunna Gonçalves expõe... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h30 ) twitter

Ludmilla e Brunna Gonçalves (Foto Instagram)

À espera de sua primeira filha, Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para compartilhar um desejo inusitado de gravidez. “Simplesmente me deu uma vontade absurda de comer banana com granola. Que loucura! Minha boca até está aguando vendo isso”, revelou nos stories.

