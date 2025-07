Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank anunciam que vão se casar novamente Casal vai comemorar 15 anos de união com nova cerimônia no interior do Rio de Janeiro

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h38 ) twitter

