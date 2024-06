Cabeleireiro surpreende ao homenagear Gloria Groove nos bastidores do SBT Um flagra movimentou as redes sociais do programa Fofocalizando desta quarta-feira (26). O cabeleireiro e cantor Casena foi gravado...

Um flagra movimentou as redes sociais do programa Fofocalizando desta quarta-feira (26). O cabeleireiro e cantor Casena foi gravado enquanto cantava uma canção da drag queen Gloria Groove. O artista que atua na equipe de beleza do SBT cantarolava "Nosso Primeiro Beijo", uma das faixas de Serenata da GG, Vol. 1.

