Calça de Beyoncé cai no show e cantora passa verdadeiro sufoco, veja o vídeo Cantora se apresentou na última quinta-feira, 5, em Londres. O conteúdo Calça de Beyoncé cai no show e cantora passa verdadeiro sufoco... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Beyoncé (Foto reprodução Instagram) Feed TV

Mesmo os maiores ícones da música enfrentam imprevistos ao vivo. Foi o que aconteceu com Beyoncé na noite da última quinta-feira, 6 de junho, durante uma apresentação da turnê Cowboy Carter, em Londres. No meio da performance da música I’m That Girl, a cantora passou por um momento desconfortável quando sua calça escorregou inesperadamente no palco.

Para saber mais sobre esse incidente inusitado e como Beyoncé lidou com a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Maidê Mahl, atriz que estava debilitada posta vídeo de sua evolução na fisioterapia; veja

Zizi Possi fala do convívio com a filha, Luiza Possi: “Já passamos por fases terríveis”

Influenciadora portuguesa fala sobre suposto envolvimento com Zé Felipe: “Carinho”