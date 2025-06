Camilla de Lucas revela medo de voltar a ser pobre: ‘Tinha R$ 5 milhões’ Influenciadora falou abertamente sobre sua relação com dinheiro e como o medo da instabilidade financeira a faz manter os pés no chão... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h18 ) twitter

Camila de Lucas (Foto: Instagram) Feed TV

Camilla de Lucas falou abertamente sobre sua relação com dinheiro e como o medo da instabilidade financeira a faz manter os pés no chão. Em entrevista ao programa Só Até Aqui, apresentado por Dan Mendes, a influenciadora contou que, mesmo após conquistar fama e acumular um patrimônio milionário, preferiu seguir morando em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde vivia antes de entrar no reality.

Para saber mais sobre a história de Camilla e sua relação com o dinheiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

