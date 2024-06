Cantor sertanejo adia cirurgia para remoção de tumor cerebral: emocionante relato nas redes sociais Após ser diagnosticado com um tumor cerebral, o cantor sertanejo Augusto Knob, da dupla com Rafael Schaab, apareceu visivelmente...

Alto contraste

A+

A-

Cantor sertanejo Augusto, da dupla com Rafael (Foto Reprodução Instagram)

Após ser diagnosticado com um tumor cerebral, o cantor sertanejo Augusto Knob, da dupla com Rafael Schaab, apareceu visivelmente abalado nas redes sociais para informar que sua cirurgia para remoção do tumor foi adiada. O artista, que ganhou destaque após viralizar na internet, estava programado para passar pelo procedimento nesta quarta-feira, 26.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Nova música de Zé Felipe é derrubada das plataformas por falta de autorização; entenda

• Filha de Virgínia Fonseca descobre o verdadeiro nome de Leonardo e tira risadas da família

• Poliana Rocha tenta contornar possível briga com Leonardo: ‘Quebradeira’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.