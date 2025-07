Carolina Dieckmann abre o coração sobre a dor da ausência de Preta Gil: ‘Uma confusão’ Atriz compartilha lembranças e reflexões sobre a morte da amiga nas redes sociais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h18 ) twitter

Preta Gil e Carolina Dieckmann (Foto: Instagram) Feed TV

Na manhã desta segunda-feira, dia 28, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para desabafar sobre a dor da perda de sua melhor amiga, Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer. A cantora foi velada em uma cerimônia aberta ao público realizada na última sexta-feira, dia 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

