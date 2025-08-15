Logo R7.com
Carolina Dieckmann comemora aniversário de 18 anos do filho caçula com bolo inusitado

José celebrou a data com jantar em família e bolo nada convencional escolhido pelo próprio aniversariante

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Carolina Dieckmann (Foto: Instagram)

José, filho mais novo de Carolina Dieckmann, completou 18 anos e celebrou a data de forma discreta, apenas com os pais. O jovem saiu para jantar com a mãe e o pai, o diretor de TV Tiago Worcman, em uma comemoração intimista que, segundo a atriz, foi uma escolha do próprio aniversariante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

