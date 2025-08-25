Carolina Dieckmann compartilha reflexão sobre “ninho vazio” ao posar com o filho mais novo Atriz publicou fotos emocionantes e falou sobre a nova fase da vida após a maioridade do caçula Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h19 ) twitter

Carolina Dieckmann (Foto Instagram) Feed TV

Carolina Dieckmann, de 46 anos, emocionou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais um momento especial ao lado do filho José Worcmann, de 18 anos, fruto do casamento com o diretor de TV Tiago Worcmann. Na publicação, a atriz refletiu sobre a fase conhecida como “ninho vazio” e escreveu: “Passarinho voou, ninho esvaziou, coração abençoou”. Carolina também é mãe de Davi Frota, de 26 anos, de sua relação com o ator Marcos Frota.

