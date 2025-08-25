Logo R7.com
Carolina Dieckmann compartilha reflexão sobre “ninho vazio” ao posar com o filho mais novo

Atriz publicou fotos emocionantes e falou sobre a nova fase da vida após a maioridade do caçula

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Carolina Dieckmann (Foto Instagram) Feed TV

Carolina Dieckmann, de 46 anos, emocionou seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais um momento especial ao lado do filho José Worcmann, de 18 anos, fruto do casamento com o diretor de TV Tiago Worcmann. Na publicação, a atriz refletiu sobre a fase conhecida como “ninho vazio” e escreveu: “Passarinho voou, ninho esvaziou, coração abençoou”. Carolina também é mãe de Davi Frota, de 26 anos, de sua relação com o ator Marcos Frota.

