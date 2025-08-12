Logo R7.com
Carolina Dieckmann desabafa nas redes sobre o luto após morte da melhor amiga Preta Gil

Atriz fala sobre autocuidado e as dificuldades de lidar com a perda em momento delicado

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Carolina Dieckmann (Foto: Redes Sociais) Feed TV

A atriz Carolina Dieckmann utilizou suas redes sociais para abrir o coração sobre o luto que vive após a morte da melhor amiga, Preta Gil. Ela revelou como tem enfrentado diariamente o impacto da perda e as mudanças emocionais que isso provoca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre o desabafo emocionante de Carolina.

