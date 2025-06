Carolina Dieckmann se emociona ao falar sobre saúde de Preta Gil e faz apelo emocionante Aos 39 anos, a atriz vive atualmente a fase do “ninho vazio” O conteúdo Carolina Dieckmann se emociona ao falar sobre saúde de Preta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h57 ) twitter

Preta Gil e Carolina Dieckmann (Reprodução Instagram) Feed TV

Na manhã desta quarta-feira, 11 de junho, Carolina Dieckmann abriu o coração ao falar sobre os filhos que estão de partida. Aos 39 anos, a atriz vive atualmente a fase do “ninho vazio”, já que os dois meninos deixaram a casa da família para morar fora do Brasil. Emocionada, ela afirmou: “Esse ano vou passar por isso do ninho vazio mesmo, porque meu filho mais velho já não mora mais comigo, e agora o pequeno”.

Para saber mais sobre a emocionante mensagem de Carolina e o estado de saúde de Preta Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

