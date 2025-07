Carolina Dieckmann surge abatida e volta ao trabalho após a morte de Preta Gil Atriz homenageia a amiga nas redes e relembra os últimos dias ao lado da cantora nos Estados Unidos Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h58 ) twitter

Carolina Dieckmann e Preta Gil (Foto: Instagram) Feed TV

Na manhã desta quarta-feira, 23 de julho, Carolina Dieckmann retomou as gravações da novela. A atriz havia se afastado temporariamente do trabalho após a morte de sua amiga próxima, Preta Gil, ocorrida no último domingo, dia 20.

