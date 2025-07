Causa da morte da chef do programa ‘A Batalha dos Piores Cozinheiros’ vem à tona Chef e apresentadora de TV faleceu em junho e laudo confirma causa da morte. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

Anne Burrell (Foto: Internet) Feed TV

A renomada chef e apresentadora Anne Burrell, conhecida por comandar o programa A Batalha dos Piores Cozinheiros, faleceu no dia 17 de junho. Agora, a causa da morte foi oficialmente confirmada. De acordo com informações divulgadas pela revista People, o relatório do Instituto Médico Legal de Nova York apontou que Anne morreu por suicídio.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

