Cíntia Dicker e Luana Piovani já se evitaram após briga polêmica As tensões entre Luana Piovani, ex-mulher do surfista Pedro Scooby, e a atual esposa dele, a modelo Cíntia Dicker, voltaram a ganhar...

As tensões entre Luana Piovani, ex-mulher do surfista Pedro Scooby, e a atual esposa dele, a modelo Cíntia Dicker, voltaram a ganhar destaque nas redes sociais. O desentendimento tem raízes em 2022, quando Piovani criticou publicamente algumas decisões do casal envolvendo seus filhos e a recente cirurgia da filha mais nova de Scooby e Cíntia.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: