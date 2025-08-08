Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante; entenda como
Família da cantora irá atender desejo deixado por ela antes de morrer e dividirá suas cinzas em homenagens personalizadas
Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. Em respeito a um desejo manifestado por ela antes de sua morte, familiares e amigos próximos decidiram dividir suas cinzas, destinando cada parte a um propósito especial para preservar sua memória de forma afetiva e duradoura. Um dos fragmentos será transformado em diamante, simbolizando a eternidade de sua presença.
Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. Em respeito a um desejo manifestado por ela antes de sua morte, familiares e amigos próximos decidiram dividir suas cinzas, destinando cada parte a um propósito especial para preservar sua memória de forma afetiva e duradoura. Um dos fragmentos será transformado em diamante, simbolizando a eternidade de sua presença.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante homenagem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante homenagem.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: