Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante; entenda como

Família da cantora irá atender desejo deixado por ela antes de morrer e dividirá suas cinzas em homenagens personalizadas

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer colorretal. Em respeito a um desejo manifestado por ela antes de sua morte, familiares e amigos próximos decidiram dividir suas cinzas, destinando cada parte a um propósito especial para preservar sua memória de forma afetiva e duradoura. Um dos fragmentos será transformado em diamante, simbolizando a eternidade de sua presença.

