Com histórico de grande violência e larvas na comida: conheça prisão que P. Diddy está O famoso foi condenado por duas acusações relacionadas ao transporte com finalidade de prostituição envolvendo duas ex-companheiras... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

P. Diddy (Foto: Reprodução) Feed TV

O rapper Sean Combs – ou P. Diddy, de 55 anos, foi condenado por duas acusações relacionadas ao transporte com finalidade de prostituição envolvendo duas ex-companheiras. Cada infração pode acarretar até dez anos de reclusão. Com o pedido de fiança negado, o artista continuará preso enquanto aguarda a sentença final, prevista para ser anunciada até outubro. Ele está detido em um presídio conhecido por suas condições extremamente degradantes. Veja abaixo alguns dos relatos do que acontece nessa prisão!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a situação de P. Diddy e as condições do presídio.

Leia Mais em Feed TV:

Leo Lins volta a alfinetar Thais Carla com piada gordofóbica: ‘Dobradura’

Além de Sheila Mello e Jacaré, relembre outros romances que marcaram o ‘É o Tchan’

Eduardo Costa surge com novo rosto e gera polêmica na web; veja