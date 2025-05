Com novo visual, Comandante Hamilton ‘vira’ motorista de app e surpreende fã: ‘Brilho nos olhos’ Conhecido por muitos anos na televisão, o piloto e jornalista assume o volante nas ruas da capital para realizar o sonho de uma fã... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 20h06 ) twitter

Comandante Hamilton (Foto: Divulgação) Feed TV

Comandante Hamilton, um dos nomes mais icônicos do jornalismo aéreo da televisão brasileira, assumiu o volante como motorista de aplicativo pelas ruas de São Paulo. O famoso encarrou o desafio para uma ação especial de Dia das Mães que emocionou seus seguidores. “Voar é muito bom, mas nada se compara à emoção de pousar no coração das pessoas. Ver o brilho nos olhos da Dona Francisca e da filha dela me lembrou o verdadeiro sentido da vida”, contou o profissional em entrevista exclusiva ao Feed TV.

