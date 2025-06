Com presença de Camila Pitanga, 4º Fórum Spcine debate o futuro do audiovisual Evento acontece até 27 de junho na Cinemateca Brasileira com debates sobre festivais, regulação audiovisual e protagonismo indígena... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h17 ) twitter

Camila Pitanga (Foto: Instagram) Feed TV

Até o dia 27 de junho de 2025, está acontecendo a quarta edição do Fórum Spcine, que se consolidou como um dos principais espaços dedicados ao debate e à construção de políticas voltadas ao audiovisual no Brasil. Com o tema “Uma Década Transformando o Audiovisual e Inspirando o Futuro”, o encontro conta com mais de 40 atividades gratuitas ao longo dos três dias, reunindo famosos como Camila Pitanga e especialistas do Brasil e do exterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de tudo que está acontecendo no Fórum Spcine!

