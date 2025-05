Com visual irreconhecível, Johnny Depp grava novo filme em Barcelona Ícone da saga Piratas do Caribe, ator de 61 anos aparece transformado para "Day Drinker", longa previsto para 2026 O conteúdo Com visual... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h27 ) twitter

Johnny Depp (Foto Instagram) Feed TV

Johnny Depp voltou a chamar atenção, mas dessa vez por um motivo inusitado: seu visual completamente diferente no set de seu novo filme, Day Drinker. O ator, que ficou eternizado como o carismático Jack Sparrow da franquia Piratas do Caribe, foi fotografado recentemente em Barcelona, na Espanha, durante as filmagens da produção, que tem estreia marcada para 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre essa nova fase de Johnny Depp!

