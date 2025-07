Comandante Hamilton leva fã com medo de voar para realizar sonho de sua mãe Veja o vídeo especial onde o piloto-jornalista seleciona duas fãs para voar e baterem um papo com o apresentador Marcão do Povo O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h38 ) twitter

Cmte Hamilton e Marcão do Povo (Foto: Instagram) Feed TV

O Comandante Hamilton protagonizou uma ação emocionante no jornalístico Primeiro Impacto, que uniu céu, saudade e gratidão. Duas fãs foram selecionadas para viver uma experiência inesquecível: voar de helicóptero com o jornalista e ainda conhecer os bastidores da TV, incluindo um encontro exclusivo com o apresentador Marcão do Povo. Entre as convidadas, a história que mais emocionou foi a de Angélica, moradora de Taubaté (SP). Ela participou da ação para realizar um sonho que não era só dela, mas também de sua mãe, já falecida. O maior desejo da mãe era conhecer o Comandante Hamilton e voar de helicóptero ao seu lado. “Ela sempre dizia que queria voar com ele. Hoje, eu tô aqui por ela, vencendo meu medo de voar e sentindo que ela tá comigo lá de cima”, contou Angélica, visivelmente emocionada.

