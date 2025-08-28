Comandante Hamilton realiza evento comunitário em Itaim Paulista Piloto e jornalista leva mensagem de superação às famílias da Zona Leste de São Paulo em evento gratuito Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 01h17 ) twitter

Comandante Hamilton (Foto: Instagram) Feed TV

Comandante Hamilton vai pousar seu helicóptero no Jardim Nélia, em Itaim Paulista, neste sábado (30) para um encontro aberto a famílias e crianças da região. O objetivo é compartilhar sua trajetória e mostrar, com a própria história, que é possível vencer os obstáculos e transformar realidades. Hamilton vai falar sobre como a saúde, alimentação e principalmente educação foram fundamentais para sua vida. “Só consegui superar as dificuldades porque estudei, me dediquei e aproveitei as oportunidades que surgiram. Saí de uma favela e hoje chego com meu próprio helicóptero. Quero que essa garotada acredite que também pode trilhar esse caminho”, afirma.

