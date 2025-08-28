Comandante Hamilton realiza evento comunitário em Itaim Paulista
Piloto e jornalista leva mensagem de superação às famílias da Zona Leste de São Paulo em evento gratuito
Comandante Hamilton vai pousar seu helicóptero no Jardim Nélia, em Itaim Paulista, neste sábado (30) para um encontro aberto a famílias e crianças da região. O objetivo é compartilhar sua trajetória e mostrar, com a própria história, que é possível vencer os obstáculos e transformar realidades. Hamilton vai falar sobre como a saúde, alimentação e principalmente educação foram fundamentais para sua vida. “Só consegui superar as dificuldades porque estudei, me dediquei e aproveitei as oportunidades que surgiram. Saí de uma favela e hoje chego com meu próprio helicóptero. Quero que essa garotada acredite que também pode trilhar esse caminho”, afirma.
Comandante Hamilton vai pousar seu helicóptero no Jardim Nélia, em Itaim Paulista, neste sábado (30) para um encontro aberto a famílias e crianças da região. O objetivo é compartilhar sua trajetória e mostrar, com a própria história, que é possível vencer os obstáculos e transformar realidades. Hamilton vai falar sobre como a saúde, alimentação e principalmente educação foram fundamentais para sua vida. “Só consegui superar as dificuldades porque estudei, me dediquei e aproveitei as oportunidades que surgiram. Saí de uma favela e hoje chego com meu próprio helicóptero. Quero que essa garotada acredite que também pode trilhar esse caminho”, afirma.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre este evento inspirador!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre este evento inspirador!
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: