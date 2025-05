Como os terapeutas lidam com a ansiedade? Com as notícias sobre demissões em massa, oscilações econômicas e incertezas globais cada vez mais frequentes, manter a tranquilidade... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 01/05/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Psicóloga (Foto Reprodução) Feed TV

Com as notícias sobre demissões em massa, oscilações econômicas e incertezas globais cada vez mais frequentes, manter a tranquilidade virou um verdadeiro desafio. Tarifas sobem e descem sem aviso, bolsas de valores despencam, e até empregos tidos como estáveis já não oferecem segurança. No meio de tudo isso, ainda há a vida pessoal — que não dá trégua.

Para entender melhor como lidar com a ansiedade em tempos incertos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Demi Moore rompe com padrões do passado e celebra nova relação com o próprio corpo

Lady Gaga foi apresentada ao noivo pela própria mãe; conheça a história

Rivais? Entenda treta entre Madonna e Lady Gaga