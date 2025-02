Compadre Washington é criticado após constranger fã trans em show; assista! Cantor ignorou nome social da jovem e insistiu para que ela revelasse seu nome de registro, gerando indignação nas redes. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h47 ) twitter

Compadre Washington (Foto Reprodução Redes Sociais)

O cantor Compadre Washington, vocalista do grupo “É o Tchan”, está no centro de uma polêmica após um episódio ocorrido durante um show em Belém do Pará, no último dia 8. Durante a apresentação, ele convidou uma fã trans ao palco e insistiu repetidamente para que ela revelasse seu nome de registro, ignorando o nome social que a jovem havia informado.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as reações que gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

