Confira o que os influenciadores falaram sobre a ‘planilha secreta’

Álvaro e Malu Borges (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na última quinta-feira (23), uma “planilha secreta” vazada nas redes sociais chamou atenção ao avaliar grandes influenciadores e artistas com base na experiência de agências e profissionais que já trabalharam com eles. A divulgação do documento rapidamente viralizou, gerando debates e levando alguns influenciadores mencionados a se manifestarem sobre as críticas recebidas.

Para saber mais sobre as reações dos influenciadores e as polêmicas geradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

