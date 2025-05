Confundida no aeroporto, Mulher Abacaxi critica comparação com Maya Massafera Após ser abordada por fã que a confundiu com a influenciadora, a inlfuenciadora se posiciona sobre estereótipos envolvendo mulheres...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share