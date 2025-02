Conheça fazenda que Amando Batista vai se casar com mulher 51 anos mais jovem Cantor se casa com miss em sua fazenda milionária O conteúdo Conheça fazenda que Amando Batista vai se casar com mulher 51 anos mais... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 23/02/2025 - 21h46 ) twitter

Amado Batista (Foto Instagram)

O cantor Amado Batista, de 74 anos, está prestes a oficializar sua união com Calita Franciele, de 23, Miss Mato Grosso do Sul. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março, e o casal escolheu um cenário luxuoso para o grande dia: a Fazenda AB, propriedade do artista localizada em Cocalinho, no Mato Grosso.

Não perca os detalhes dessa história incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

