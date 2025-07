Corpo de Preta Gil chega ao Theatro Municipal para velório aberto ao público Cremação do corpo de Preta Gil será realizada em cerimônia restrita no Cemitério do Caju. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h58 ) twitter

preta-gil (2) Feed TV

O corpo de Preta Gil chegou ao Teatro Municipal, na Cinelândia, no início da manhã desta sexta-feira (25), onde ocorre o velório público da cantora até às 13h. Depois disso, o caixão seguirá em cortejo do Corpo de Bombeiros até o Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio, onde será realizada a cremação em uma cerimônia íntima, restrita a familiares e amigos.

