Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir prima: “Rompeu o tímpano dela”

Dado Dolabella foi condenado por um crime de agressão contra a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A informação foi dada com exclusividade...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Dado Dolabella (Foto: Instagram) Feed TV

Dado Dolabella foi condenado por um crime de agressão contra a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A informação foi dada com exclusividade pelo Canal do Paulo Mathias. O ex-namorado de Wanessa Camargo voltou a ser o foco do noticiário após se envolver em confusão em um happy hour. Veja abaixo os detalhes da condenação.

Para mais detalhes sobre este caso e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.