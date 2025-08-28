Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir prima: “Rompeu o tímpano dela” Dado Dolabella foi condenado por um crime de agressão contra a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A informação foi dada com exclusividade... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h17 ) twitter

Dado Dolabella (Foto: Instagram) Feed TV

Dado Dolabella foi condenado por um crime de agressão contra a prima e ex-namorada, Marina Dolabella. A informação foi dada com exclusividade pelo Canal do Paulo Mathias. O ex-namorado de Wanessa Camargo voltou a ser o foco do noticiário após se envolver em confusão em um happy hour. Veja abaixo os detalhes da condenação.

Para mais detalhes sobre este caso e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

