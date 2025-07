Dani Calabresa celebra os primeiros dias com o filho Bernardo e revela desejo de aumentar a família Humorista compartilhou nas redes sociais como tem sido a rotina após o nascimento do bebê Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dani Calabresa (Foto Redes Sociais) Feed TV

Dani Calabresa usou os stories do Instagram para compartilhar com os seguidores como estão sendo os primeiros dias ao lado do filho recém-nascido, Bernardo. O bebê nasceu no dia 8 de julho, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo, pesando 3,485 kg e com 50 cm de comprimento. Bernardo é fruto do casamento de Dani com o publicitário Richard Neuman.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a emocionante jornada de Dani na maternidade!

Leia Mais em Feed TV:

Gominho revela que vive relacionamentos com três pessoas

Zé Felipe sofre acidente e acaba precisando de pontos; entenda

Flor Gil conta que assiste a novelas com a tia Preta Gil: “Ela adora”