Dany Bananinha relata desafios de criar filha hiperativa: “Vou tomar calmante” Apresentadora contou em suas redes sociais dois episódios recentes com a filha Lara, de 5 anos, que testaram sua paciência Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h59 ) twitter

Dany Bananinha e filha (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Dany Bananinha fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades de criar sozinha a filha Lara, de 5 anos, que é hiperativa. A apresentadora contou que, no último dia 12, viveu uma situação constrangedora durante uma ida ao dentista e, na manhã seguinte, passou por mais um episódio desafiador antes de sair de casa.

Para saber mais sobre os desafios enfrentados por Dany Bananinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

