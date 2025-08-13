Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dany Bananinha relata desafios de criar filha hiperativa: “Vou tomar calmante”

Apresentadora contou em suas redes sociais dois episódios recentes com a filha Lara, de 5 anos, que testaram sua paciência

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Dany Bananinha e filha (Foto: Redes Sociais) Feed TV

Dany Bananinha fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades de criar sozinha a filha Lara, de 5 anos, que é hiperativa. A apresentadora contou que, no último dia 12, viveu uma situação constrangedora durante uma ida ao dentista e, na manhã seguinte, passou por mais um episódio desafiador antes de sair de casa.

Para saber mais sobre os desafios enfrentados por Dany Bananinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.