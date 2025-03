Deborah Secco fala sobre relação com Hugo Moura após separação Atriz destaca parceria com o ex-marido pelo bem da filha, Maria Flor O conteúdo Deborah Secco fala sobre relação com Hugo Moura após... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deborah Secco (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após um ano do fim do casamento com Hugo Moura, Deborah Secco abriu o coração sobre a relação com o ex-marido e a forma como os dois mantêm uma parceria sólida em prol da filha, Maria Flor, de 9 anos. Em entrevista à revista Quem, a atriz ressaltou o respeito mútuo e o compromisso compartilhado com a criação da menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa relação!

Leia Mais em Feed TV:

Preta Gil se emociona com primeiro banho de mar pós cirurgia: ‘Esperei muito por esse dia’

Virginia Fonseca ‘salva’ Danilo Gentili, mas programa deve perder Ultraje a Rigor

Jojo Todynho detona Mocidade Independente e celebra resultado do Carnaval 2025