Defesa de Oruam pede habeas corpus e denuncia perseguição policial Pedido contesta versão da polícia e diz que abordagem foi violenta e sem identificação. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h57 )

Oruam (Foto: Redes Sociais) Feed TV

A defesa de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, protocolou um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Capital. O artista está detido desde o final de julho no Complexo Penitenciário de Gericinó, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra dois agentes da Polícia Civil.

Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

