Descubra onde será a cerimônia de casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto Divulgação)

Ana Hickmann e Edu Guedes estão se preparando para oficializar a união ainda este ano, e novos detalhes sobre o casamento começam a ser divulgados. O local da cerimônia, por exemplo, já foi decidido: será na fazenda do chef e apresentador Edu, localizada no interior de São Paulo. “O casamento será na Casa Gialla, fazenda do Edu no interior de São Paulo, onde eles compartilham a vida no campo no canal do YouTube de mesmo nome”, informou a assessoria de Ana.

