Diddy oferece US$ 50 milhões em fiança para tentar deixar a prisão antes da sentença Defesa afirma que cantor foi provocado em caso de agressão e pede liberdade com restrições até outubro Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h57 )

Diddy (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

No dia 28 de julho, os advogados de Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, protocolaram um novo pedido na Justiça dos Estados Unidos solicitando sua liberação provisória enquanto aguarda a sentença definitiva, marcada para 3 de outubro. O artista, que foi condenado por violações da Lei Mann, está preso preventivamente, conforme exige a legislação em casos como o seu. Esta é a segunda tentativa de conseguir liberdade antes do julgamento final. A primeira, feita em 2 de julho, foi negada pelo juiz Arun Subramanian, que considerou o histórico de violência doméstica do rapper um risco à segurança pública.

