Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Dona Ruth se manifesta sobre divisão de seguro milionário de Marília

Em novembro de 2021, a morte de Marília Mendonça, de seu produtor Henrique Bahia, do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Ruth mãe de Marília Mendonça (Foto; Instagram) Feed TV

Em novembro de 2021, a morte de Marília Mendonça, de seu produtor Henrique Bahia, do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto Geraldo Medeiros e do copiloto Tarcísio Viana chocou o país e continua a gerar repercussões. O caso mais recente envolve a divisão do seguro de vida, uma disputa que colocou a família da “Rainha da Sofrência” em conflito com os parentes das demais vítimas.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Dona Ruth, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.