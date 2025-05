Duda Guerra explica cicatriz e relembra tumor na infância A influenciadora de 16 anos contou nas redes sobre a cicatriz no braço, falou do diagnóstico e esclareceu rumores sobre sua vida escolar... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h17 ) twitter

Duda Guerra (Foto: Reprodução) Feed TV

Duda Guerra surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (26) ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Entre as dúvidas, um fã quis saber sobre uma cicatriz visível no braço da influenciadora. Ao responder, Duda revelou que, quando era bebê, foi diagnosticada com um hemangioma. “É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos”, explicou, compartilhando até uma foto da infância.

Para saber mais sobre a história de Duda e suas experiências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

