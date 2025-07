Edu Guedes recebe alta após retirada de tumor e Ana Hickmann comemora Chef foi diagnosticado com câncer e passou por cirurgia robótica O conteúdo Edu Guedes recebe alta após retirada de tumor e Ana Hickmann... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h58 ) twitter

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto Instagram) Feed TV

Edu Guedes já está em casa após passar por uma cirurgia de emergência no último sábado, 6, para tratar um câncer no pâncreas. O chef recebeu alta nesta sexta-feira (11), dez dias antes do prazo estimado pelos médicos, deixando familiares e amigos aliviados e felizes com a evolução positiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante recuperação!

