Eliana Revela Segredo Sobre Sua Autoestima Durante uma participação no programa Saia Justa, do GNT, a apresentadora Eliana revelou que sentia vergonha de uma parte do seu... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h52 ) ‌



Eliana (Foto Reprodução GNT)

Durante uma participação no programa Saia Justa, do GNT, a apresentadora Eliana revelou que sentia vergonha de uma parte do seu corpo. Ela admitiu que tinha receio de expor sua testa, mas compartilhou que conseguiu superar esse medo, surpreendendo a todos com sua declaração.

