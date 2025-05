Eliana se emociona ao vivo e fala sobre tragédia com Tati Machado: “Muito tristes” A edição do Saia Justa desta quarta-feira (14) foi marcada por uma abertura diferente do habitual. Em um momento de grande emoção,... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h26 ) twitter

Eliana e Tati Machado (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A edição do Saia Justa desta quarta-feira (14) foi marcada por uma abertura diferente do habitual. Em um momento de grande emoção, a apresentadora Eliana iniciou o programa visivelmente abalada ao comentar a perda gestacional vivida por Tati Machado, colega de emissora. A notícia, confirmada nesta semana, mobilizou a equipe do GNT e sensibilizou o público.

