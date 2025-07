Em meio a tratamento nos EUA, Preta Gil aparece em momento especial Em meio ao tratamento contra o câncer, cantora celebra maternidade da amiga Malu Barbosa e exibe bastidores da montagem do enxoval... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Preta Gil (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Mesmo enfrentando um delicado tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil tem mostrado que não abre mão de celebrar momentos felizes ao lado das pessoas que ama. Morando temporariamente nos Estados Unidos, onde segue seu processo de recuperação, a cantora voltou a usar as redes sociais para compartilhar um instante especial: a montagem do enxoval do bebê de sua grande amiga, a influenciadora Malu Barbosa.

