Em tratamento nos EUA, Preta Gil agradece apoio da irmã e da melhor amiga Cantora está fora do Brasil para participar de protocolo experimental após recidiva da doença com metástases Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h36 )

Preta Gil (Foto: Instagram) Feed TV

Preta Gil, de 50 anos, tem enfrentado mais uma fase delicada em sua jornada contra o câncer colorretal nos últimos meses. Desde o início do mês, a cantora está nos Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento da doença que começou no Brasil, após a descoberta de metástases. Nesta segunda-feira (16), a artista usou as redes sociais para compartilhar um pouco dos bastidores do tratamento e, principalmente, para expressar sua gratidão pelo apoio que vem recebendo da irmã, Maria Gil, e da melhor amiga, Jude Paula.

